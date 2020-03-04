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Gönlüm sporda projesi start aldı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Gönlüm Spor’da projesinin açılış ve tanıtım programı Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan okul müdürü Kerim Mandıraloğlu "Kıymetli misafirler, çocukların, gençlerin hatta büyüklerin teknolojiye olan bağımlılıkları onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına itiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Gönlüm Spor’da projesinin açılış ve tanıtım programı Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan okul müdürü Kerim Mandıraloğlu "Kıymetli misafirler, çocukların, gençlerin hatta büyüklerin teknolojiye olan bağımlılıkları onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına itiyor. Oysaki spor, herkes için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duyusal gelişmelere de yardımcı olur. Bireylerde özgüveninin gelişmesini, paylaşmayı ve takım halinde hareket etmeyi öğrettir" dedi.
Okul müdürü Mandıralıoğlu, "Sporun kişilerdeki liderlik özelliklerini ortaya çıkardığı ve sorumluluk alma duygusunu da geliştirdiği araştırma sonuçlarıdır. Aynı zamanda spor yapmak, yetenekleri ortaya çıkarmak, yeni dostluklar kazanmaktır. Gönlü sporda olanların mutlu ve her alanda daha başarılı oldukları bir gerçektir. Her çocuğun, her gencin başarı gösterebileceği bir spor dalı da illaki vardır. Yeter ki, gönül başka yerde değil sporda olsun. Yeter ki sporun faydaları iyi anlatılsın. Yeter ki, internet, telefon bağımlılarına ulaşılsın ve onlar spor çeşitleriyle buluşsun. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yürüteceğimiz bu projenin buna katkı sunması en büyük arzumuzdur. Gönlüm Spor’ da projemizin koordinatörü Gülistan Koşulan Hocam’ a, öğrencilerimize, açılışımızda bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.
Projesinin sorumlusu ve Koordinatör öğretmeni Gülistan Koşulan’ın sunum yaptığı toplantıya İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Şube Müdürleri Neşe Akalın, Yalçın Akkaya, Sendika temsilcileri, Oda Başkanları ve İlçe Kurum Müdürleri ile öğrenciler katıldı.

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