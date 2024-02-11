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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali iddialı tarzıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Gülsim Ali sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Gülsim Ali'nin şık tarzına yorum yağdı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali iddialı tarzıyla dikkat çekti

Gülsüm Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken ve Berk Atan ile olan uyumuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran bir isimdi. Ancak dizinin 2. sezon sonunda diziden ayrılması, hayranlarını derinden üzmüştü.

Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İhan sosyal medyada aktif bir isim.

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Son olarak Al Sancak dizisinde boy gösteren güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

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Gülsim Ali'nin beyaz mini elbisesi ve siyah ceketiyle tamamladığı kombini hayranlarından tam not aldı

Ekran Alıntısı
Güzel oyuncunun pozlarına "Güzellik kraliçesi" yorumları yağdı

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