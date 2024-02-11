Ebru Şancı'nın son pozlarına yorum yağdı! "Kocan çok şanslı"

Manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Mutlu bir evlilik sürdüren Şancı'nın Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor. Evlendikten sonra podyumları bırakan Şancı zaman zaman yorumcu olarak yayınlara katılsa da aslında artık bambaşka bir işe sahip.

Gelinlik markası olan Ebru Şancı sosyal medyada oldukça aktif. Alpaslan Öztürk'ün kıskanç olduğunu her fırsatta dile getiren ve "Alpaslan taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor" diyen eski manken son pozlarıyla dikkat çekti.

40 yaşındaki Ebru Şancı adeta yıllara meydan okuyor. Şık görünümüyle pozlar veren Şancı'ya "Çok güzelsin", "Eşin çok şanslı" yorumları yağdı.







