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Gönül elçileri, belediye ile vatandaş arasında köprü oluyor

23.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan gönül elçileri ekipleri, belediye ile vatandaş arasında köprü görevi görerek gönülleri fethetmeye devam ediyor.Gönül elçileri, yaz-kış demeden, haftanın yedi günü vatandaşlara hizmet veren dolmuş kooperatiflere ziyaretler gerçekleştirerek Süleymanpaşa Belediyesinin takvim, not defteri, kalem gibi küçük hediyelerini dolmuş şoförlerine takdim ettiler.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selam ve sevgilerini ileten elçiler, belediyenin projeleri, şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, şoför esnafının sorunlarını dinlediler, talep ve beklentilerini not ettiler.Konuyla ilgili olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süleymanpaşa genelinde her kesimden vatandaşa dokunarak belediye çalışmalarını tanıtmak, gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili vatandaşın nabzını tutmak, her meslek grubunu ve esnafı düzenli olarak ziyaret ederek kurumdan beklentileri tespit etmek, ilgili birimlere ileterek vatandaş taleplerinin hızla karşılanmasını sağlamak gibi amaç ve hedeflerle yola çıkan gönül elçilerinin daha önce kuaförler, bakkal, manav, kasap gibi küçük esnaf, taksi durakları, derneklere ziyaret gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan gönül elçileri ekipleri, belediye ile vatandaş arasında köprü görevi görerek gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Gönül elçileri, yaz-kış demeden, haftanın yedi günü vatandaşlara hizmet veren dolmuş kooperatiflere ziyaretler gerçekleştirerek Süleymanpaşa Belediyesinin takvim, not defteri, kalem gibi küçük hediyelerini dolmuş şoförlerine takdim ettiler.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selam ve sevgilerini ileten elçiler, belediyenin projeleri, şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, şoför esnafının sorunlarını dinlediler, talep ve beklentilerini not ettiler.
Konuyla ilgili olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süleymanpaşa genelinde her kesimden vatandaşa dokunarak belediye çalışmalarını tanıtmak, gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili vatandaşın nabzını tutmak, her meslek grubunu ve esnafı düzenli olarak ziyaret ederek kurumdan beklentileri tespit etmek, ilgili birimlere ileterek vatandaş taleplerinin hızla karşılanmasını sağlamak gibi amaç ve hedeflerle yola çıkan gönül elçilerinin daha önce kuaförler, bakkal, manav, kasap gibi küçük esnaf, taksi durakları, derneklere ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak şehir içi toplu taşımacılık yapan kooperatifleri ziyaret eden ekiplerin gönül kazanma hareketine devam ediyor" denildi.

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