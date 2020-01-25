Gönül Elçileri Projesiyle minik kalplere dokunmaya devam ediliyor

Sevim Karaloğlu öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koordinesiyle yürütülen Gönül Elçileri Projesi minik kalplere dokunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya’da 2016 yılından beri Vali Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu’nun öncülüğünde sürdürülüyor. Gönül Elçileri Projesi kapsamında farklı yaş gruplarına göre hazırlanan etkinlikler de çocukların ilk durakları Atlı Polis Birliği oldu. Köpük gösterileri ve animatörler eşliğinde yapılan etkinlikte çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkarttı. Ardından dinopark’ı aileleriyle ziyaret eden çocuklar kendileri için hazırlanmış balonlar ile kapıda karşılandı. Çocuklara palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları sonrasın da ise aile ve çocuklara park içerisinde bulunan dinozor türlerini anlattı.

Öğrencilerin yarıyıl tatillerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için düzenlenen programlara Funtastik Park etkinlikleri ile devam edildi. Funtastik Park’ta survivor oyun alanları ile enerjilerini atan çocuklar ve aileleri mutlu bir şekilde günü tamamladılar.