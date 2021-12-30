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Gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini ağır yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

30.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini ağır yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aslantaş ile tutuksuz yargılanan Hasan Ö, kuzenleri Mehmet K, Mevlüt Ö, Recep Ö. ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında sanık Aslantaş ile Hasan Ö'nün eşi arasında gönül ilişkisi bulunduğunu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu belirterek, "Suç tarihinde Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö. ve Recep Ö'nün araçla Mehmet Aslantaş'ı takip ettikleri, 'Yanına kalmayacak.' diye tehdit ettikleri, Mehmet Aslantaş'ı, 'Gelmeyin, silahım var.' demesine rağmen sıkıştırdıkları, bunun üzerine Mehmet Aslantaş'ın üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ateş ettiği, kurşunların Hasan Ö. ve Mevlüt Ö'ye isabet etmesi neticesinde yaralandıkları anlaşılmıştır." tespitine yer verdi.

Mütalaada sanık Aslantaş'ın eylemine uyan "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca sanıklar Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö. ve Recep Ö'nün "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Son sözleri sorulan sanık Aslantaş, öldürme kastı taşımadığını savundu.

Aslantaş, olay günü diğer sanıkların kendisinin üzerine geldiğini öne sürerek, "Ben de önce havaya, daha sonra da rastgele ateş ettim. Silahımda hala mermi olmasına rağmen eylemime devam etmedim. Öldürme kastı olsa eylemime devam ederdim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Aslantaş'a Hasan Ö'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası, Mevlüt Ö'ye yönelik ise aynı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığından beraatine karar verdi.

Heyet, ayrıca sanıklar Hasan Ö, Mehmet K, Mevlüt Ö. ve Recep Ö'yü Aslantaş'a yönelik "birden fazla kişi ile tehdit" suçunu işlediklerine kanaat getirerek 1 yıl 8'er ay hapisle cezalandırdı.

- Olay

Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sariye Ö. (29), gönül ilişkisi yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Mehmet Aslantaş (31) ile eylül ayında Düzce'ye kaçmış, bunun üzerine kadının eşi Hasan Ö (32), jandarmaya şikayette bulunmuş, televizyon programına çıkıp olayı anlatmış, Sariye Ö. olaydan yaklaşık 40 gün sonra evine dönmüştü.

Olayın ardından Hasan Ö, kuzenleri Mevlüt Ö. (26), Recep Ö. (22) ve Mehmet K. (28) ile 26 Ocak'ta kentteki fabrikada kamyonculuk yapan Mehmet Aslantaş'ın yanına gitmiş,

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A, kamyonundan aldığı tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Hasan Ö. ve Mevlüt Ö, 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırılmış, Aslantaş hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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