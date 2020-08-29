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‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ak Parti İlçe Başkanlığı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında üye çalışmalarına başladı.Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında, vatandaşlara ulaşarak talep ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ak Parti İlçe Başkanlığı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında üye çalışmalarına başladı.
Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında, vatandaşlara ulaşarak talep ve önerilerini dinlediklerini belirtti. Başkan Kulat “7 bin 500 üyemiz ile çıktığımız hizmet yolunda, yeni üye kayıtlarımız ile yaklaşık 8 bin 500 üye sayısına ulaştık. Vatandaşlarımıza, Simav için hazırladığımız projeleri kaynaklarıyla birlikte anlatıyoruz. Hayata geçen projelerimiz sayesinde üye kayıtlarımız hızla artmaktadır. Cumhuriyet meydanındaki standımızda üye kayıtlarımız devam ediyor. Ak Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak ile birlikte, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve ilgi gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. 2023 yılı için hedeflediğimiz 12 bin 500 üye sayısına ulaşmak ümidiyle durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Ülkemiz için elini taşın altına koyacak, milli değerlerimize sahip çıkacak, güçlü ve büyük Türkiye yolunda fedakarlık yapacak tüm hemşerilerimizi Ak Parti camiasına bekliyoruz. Siyasete girmekteki amacımız, milletimizin hizmetkarlığıdır” dedi.

‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi

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Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
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