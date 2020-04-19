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Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’ndan “Evde Kal Türkiyem” şarkısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay Çanakkale Zaferi’nin 105.

Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’ndan “Evde Kal Türkiyem” şarkısı

Geçtiğimiz ay Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Türküsü’nü 9 dilde seslendirerek büyük beğeni toplayan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, bu kez evde kalan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden ’Evde Kal Türkiyem’ şarkısını seslendirdiler.
Şarkının sözlerini Erhan Pendük yazarken, şefliğini ve müziklerini ise Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Cengiz Gökdemir yaptı. Müzik öğretmeni Cengiz Gökdemir, “Evde Kal Türkiyem” klibini nasıl gerçekleştirdiklerini şöyle anlattı:
"Bu projeyi 26 öğrencimizle birlikte yaptık. Korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde vatandaşlarımıza moral olsun istedik. Öğrencilerimiz eseri evlerinde seslendirip bana yolladılar. Ben o sesleri eski bir koro üyemiz olan Yahya Deniz’le beraber evde bulunan stüdyomuzda aranjesini yapıp öğrencilerimizden gelen sesleri birleştirerek eseri tamamladık. Desteklerinden dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ederim."
Vatandaşlar, 26 öğrencinin seslendirdiği ’Evde Kal Türkiyem’ şarkısını Eyüpsultan Belediyesi’nin youtube hesabından dinleyebilecek.

Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’ndan “Evde Kal Türkiyem” şarkısı

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