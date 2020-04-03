Gönüllü bahçeleri kapalı

Tepebaşı Belediyesi’nin, 4 merkezde hizmet veren Gönüllü Bahçeleri, korona virüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin 4 merkezde hizmete sunulan, ağırlıklı olarak emekli ve engelli vatandaşların kullandığı Gönüllü Bahçeleri de korona virüs tedbirleri dolayısıyla hizmet vermeyi durdurdu. 9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağısöğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, korona virüs salgını dolayısıyla kullanıma kapatıldı. Tepebaşı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde, çeşitli birimlerinde hizmete ara vermişti.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, salgın tehdidinin ortadan kalmasından sonra Gönüllü Bahçeleri’nin, sağlıklı günlerde ekilip, biçilmek üzere hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

