Gönüllü çiftçiler emeklerinin karşılığını aldı

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde ve “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretiminde senenin ilk hasadını gerçekleştiren bölge çiftçileri, ürünlerden elde edilen gelire kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında bölgesel kalkınmaya da önem veren Düzce Üniversitesi", bölge çiftçileri ile el ele vererek örnek bir yerel kalkınma modeli gerçekleştirdi. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası firmalarla ikili anlaşmalar gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, çiftçilerin ürünlerini de ilgili firmalar vasıtasıyla satın alma garantisini sağladı.

Düzce Üniversitesi’nin ülkemizde bir ilki başararak, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında geliştirdiği ürünler için tescillediği 4 adet markasını lisansladığı Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. firması, bu yılın ilk hasadında çiftçilerin istisnasız tüm ürünlerini satın aldı. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlandırılmış ve sembolik katılımla gerçekleştirilen tören öncesi, 60 yaş üstü tüm gönüllü çiftçilerin ürün bedeli, evlerinde elden teslim edildi.

Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Nesim Avcı ve üretim yapan bölge çiftçileri katıldı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri satın alan Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. ile Düzce Üniversitesi’nin ortak Ar-Ge yürüttüğünü, gönüllü çiftçilerin tıbbi bitkilerinin bu Ar-Ge faaliyetleri neticesinde katma değerli ürüne dönüştürüldüğünü, bu ürünlerin de Düzce Üniversitesi’nde DÜBİT bünyesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Üretim Merkezi’nde üretilerek raflarda yerini alacağını vurguladı.

Tüm gönüllü çiftçilere cesaret ve emeğinden ötürü tebrik eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’dan sonra söz alan Formlife A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, örnek bir kalkınma modelinin partneri olmaktan gurur duyduklarını ve bölge çiftçisinin emeğinin karşılığını bayramdan hemen önce ödemenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Yurt dışından temin ettikleri tıbbi bitkilerin, Düzce’de yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Selahattin Aydın, ürünlerin artık ticarileşmeye başladığını sözlerine ekledi.

Programda; Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarında destek olduğu çiftçiler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, sağlanan desteklerden sonra önemli oranda gelir elde ettiklerini ifade etti. Ürettikleri bitkilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü dile getiren bölge çiftçileri, kendilerine bu fırsatı veren başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı’ya ve Koordinatörlük çalışanlarına teşekkür etti.

