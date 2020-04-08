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Gönüllü engelliler günde 4 bin maske üretiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 14 engelli birey, gönüllü olarak çalışarak sağlık çalışanları için günde yaklaşık 4 bin cerrahi maske üretiyor.Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde engelli bireylerin seracılık, konfeksiyon, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi üretim alanlarında çalışarak üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini sağlamak amacıyla kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde korona virüs nedeni ile üretime ara verilince anlamlı bir projeye imza atıldı.

Gönüllü engelliler günde 4 bin maske üretiyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 14 engelli birey, gönüllü olarak çalışarak sağlık çalışanları için günde yaklaşık 4 bin cerrahi maske üretiyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde engelli bireylerin seracılık, konfeksiyon, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi üretim alanlarında çalışarak üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini sağlamak amacıyla kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde korona virüs nedeni ile üretime ara verilince anlamlı bir projeye imza atıldı. Korona virüs nedeni ile merkezdeki üretimlere ara veren engelli bireyler sağlık çalışanları için cerrahi maske dikimine başlandı. Merkezde çalışan 14 engelli birey gönüllü olarak çalışarak günde yaklaşık 4 bin maske üretiyor.
Engelli bireyler tarafından merkezde üretilen maskelerin sağlık kurumlarına teslim edileceği belirtildi.

Gönüllü engelliler günde 4 bin maske üretiyor

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