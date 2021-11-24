Gönüllü gençler Erzurum'daki depremden etkilenen çocuklara moral verdi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, 19 Kasım'da Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde depremden etkilenen çocuklara tiyatro gösterisi ve müzik dinletisiyle moral verdi.
Vali Okay Memiş'in talimatıyla depremden etkilenen ilçeye bağlı kırsal mahallelere giden 25 kişilik gönüllü ekip, buradaki okullarda öğrencilerle bir araya geldi.
Çocuklara tiyatro gösterisi yapıp müzik dinletisi sunan gönüllüler, öğrencilerle boyama çalışması da yaptı.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, depremzede çocuklar için seferler olan ve onlara depremi unutturmaya çalışan Yakutiye Gençlik Merkezi’ne teşekkür etti.
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