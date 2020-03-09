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Gönüllü gençler yetimler el ele

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönüllü Gençlik Hareketi, yetim çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi.Gönüllü Gençlik Hareketi’nin düzenlediği gezi etkinliğinin bu seferki konukları yetim çocukları oldu.

Gönüllü gençler yetimler el ele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gönüllü Gençlik Hareketi, yetim çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi.
Gönüllü Gençlik Hareketi’nin düzenlediği gezi etkinliğinin bu seferki konukları yetim çocukları oldu. Gençler yetim çocuklarla birlikte Şeyhadil Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret ederek burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.
Çocuklar, daha sonra 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne geçerek burada öğle yemeği yedi, daha sonra çeşitli oyun gruplarında vakit geçirdi.
Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi ile son bulan gezide, yetimlerin geziden mutlu oldukları gözlemlendi.

Gönüllü gençler yetimler el ele

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