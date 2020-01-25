YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yetim çocuklarla buluşarak etkinlik düzenledi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “iyilikte yarışıyoruz” sloganı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezindeki çocuklarla buluştu.Kültür Park Okuma Salonunda kahvaltı yapan çocuklar, ardından Kurtuluş Destanı Panorama Müzesini ziyaret ederek kahraman şehrin tarihiyle ilgili bilgiler aldılar.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 100’ücü yıl etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda hizmete sunduğu Dijital Milli Mücadele Konteyner’ı da gezen çocuklar yaşadıkları kentin önemini ve kahraman şehirde yaşamanın gururunu bir kez daha hissettiler.İkram edilen pamuk şeker ve patlamış mısır ile çocukluklarının keyfini doyasıya yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Gönüllü Gençlik Hareketi nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yetim çocuklarla buluşarak etkinlik düzenledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “iyilikte yarışıyoruz” sloganı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezindeki çocuklarla buluştu.
Kültür Park Okuma Salonunda kahvaltı yapan çocuklar, ardından Kurtuluş Destanı Panorama Müzesini ziyaret ederek kahraman şehrin tarihiyle ilgili bilgiler aldılar.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 100’ücü yıl etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda hizmete sunduğu Dijital Milli Mücadele Konteyner’ı da gezen çocuklar yaşadıkları kentin önemini ve kahraman şehirde yaşamanın gururunu bir kez daha hissettiler.
İkram edilen pamuk şeker ve patlamış mısır ile çocukluklarının keyfini doyasıya yaşayan minikler, kendilerine bu olanağı sağlayan Gönüllü Gençlik Hareketi nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Kahramanmaraş’a kickboks’tan 2 madalyaKahramanmaraş’a kickboks’tan 2 madalya
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Diyarbakırspor’dan Ali Gaffar Okkan’a karanfilli anma

Diyarbakırspor’dan Ali Gaffar Okkan’a karanfilli anma

Emet’te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları

Emet’te 100 yıllık kanal hattında güçlendirme çalışmaları

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Meral Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Anadolu Eczanesi
Onikisubat
Çağrı Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Paksoy Eczanesi
Onikisubat
Erden Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.