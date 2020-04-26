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Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

MUŞ HABERLERİ  | 26.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde bir araya gelen Muş Şivesi Grubu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım dağıttı.Muş Şivesi Grubu Başkanı Mehmetşah Balkaya, beraberindeki Maşallah Yetiş ve Abdurahman Çağlayan, Malazgirt ilçesinde irtibata geçtikleri Bayram Kartal ile birlikte yaklaşık 30 aileye nakdi yardım yaptı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde bir araya gelen Muş Şivesi Grubu üyeleri, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım dağıttı.
Muş Şivesi Grubu Başkanı Mehmetşah Balkaya, beraberindeki Maşallah Yetiş ve Abdurahman Çağlayan, Malazgirt ilçesinde irtibata geçtikleri Bayram Kartal ile birlikte yaklaşık 30 aileye nakdi yardım yaptı. Gönüllü gençler korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi durumu düşük olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek nakdi yardımda bulundular.
Amaçlarının gönülleri yapmak olduğunu dile getiren Muş Şivesi Başkanı Mehmetşah Balkaya, "İhtiyaç sahipleri için bu zor günlerde böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyamız Muş ve tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yaptık. Bizler tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışan gençleriz. Bizim herhangi bir dernekle veya başka bir şeyle alakamız yoktur. Bizler tüm Türkiye’mizdeki yardım sever vatandaşlar ile irtibata geçiyoruz ve topladığımız giysi, gıda ve nakdi yardımları Muş ve İlçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Amacımız mutlu olmayan, yüzü gülmeyen yetim çocuğumuz, kardeşimiz ve vatandaşımız kalmasın. Allah’ın izniyle ve hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu hayırlı işte yol aldık ve birçok ailemizin yüzünü güldürebildik. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Gönüllü gençler ile irtibata geçen ve ilçeye yardımların ulaşmasına vesile olan Malazgirtli Bayram Kartal ise “Bu gönüllü kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir yardım kampanyası yapıyorlar. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde birbirimize yardım etmemiz lazım. Bu yardımları yapan gönüllü gençlerimizi yürekten kutluyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

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