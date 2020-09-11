Gönüllü gençlerden seccade dağıtımı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinin gönüllü gençleri, cami önünde vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hakkari Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, pandemi sürecinin hayatımızın her alanında etkilerini göstermeye devam ettiği belirtilerek, “Her alanda duyarlı gençlerimiz tarafından faaliyetlerine devam eden gençlik merkezlerimizin gönüllü gençleri, özellikle cuma namazlarında cami girişinde tek kullanımlık seccadeler dağıtmak suretiyle cemaatin daha sağlıklı bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamaya çalışmakta olup, bu bağlamda Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezlerince gönüllü gençlerle beraber tek kullanımlık seccade dağıtımı yapılmıştır" denildi.



