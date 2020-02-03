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Gönüllü hayvan koruyucuları kimliklerini Başkan Aras’tan teslim aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Bodrum Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Mahalle Gönüllüsü’ projesinde, gönüllülere kimlik kartları Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla organize bir şekilde çalışarak, hayvanların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Mahalle Gönüllüsü projesinde gönüllülere kimlik kartları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.Konuyla ilgili Bodrum Belediye Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay ve çalışma grubu üyeleri ile gönüllüler katıldı.Aralık ayında Bodrum’da ilk kez başlayan Belediye Gönüllüsü Eğitimleri sonucunda 56 mahalleden 80 kişi, Bodrum’un ilk resmi kimlikli Belediye Gönüllüsü oldu.

Bodrum Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ‘Mahalle Gönüllüsü’ projesinde, gönüllülere kimlik kartları Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla organize bir şekilde çalışarak, hayvanların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Mahalle Gönüllüsü projesinde gönüllülere kimlik kartları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından verildi.
Konuyla ilgili Bodrum Belediye Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay ve çalışma grubu üyeleri ile gönüllüler katıldı.
Aralık ayında Bodrum’da ilk kez başlayan Belediye Gönüllüsü Eğitimleri sonucunda 56 mahalleden 80 kişi, Bodrum’un ilk resmi kimlikli Belediye Gönüllüsü oldu. Toplantıda, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilerde veren başkan Aras, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmek istenen projeleri önemsediğini dile getiren başkan Aras, Kent Konseyi ile ortak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Toplantıda, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Projelerinden biri olan ’Kimliklendirme ve Kısırlaştırma Projesi’ de konuşuldu. Geçtiğimiz ay imzalanan prtokolün ardından Projenin Torba Geçici Hayvan Bakımevi’nde ki ve yine bu merkeze getirilen hayvanlar üzerinde uygulanmaya başladığı belirtildi. Proje kapsamında, Belediye tarafından sağlanacak çiplerin, belediye tarafından sahipsiz hayvanlara sürekli; gönüllü veteriner hekimler tarafından, özel kliniklerinde sahipli ve sahipsiz hayvanlar için, tarihi duyurulacak olan, 3 aylık süre ile kısıtlı olmak üzere, ücretsiz olarak takılmasını; Kısırlaştırma Projesi ise, Yalıkavak ‘ta kurulacak olan Kısırlaştırma Birimi’nde, yalnızca kedi kısırlaştırması yapılmasını, veteriner hekimlerin, özel kliniklerinde, yine ileride tarihi duyurulacak olan 3 ay süre ile kendi belirleyecekleri sayıda kısırlaştırma yapmasının amaçlandığı belirtildi.
Belediye Gönüllüsü Kimliklerini alan gönüllüler, Kısırlaştırma Biriminde ve Kimliklendirme projesinde gönüllü olarak çalışacağı ifade edildi.
Öte yandan toplantıda konuşan Bodrum Belediye başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz, Yalıkavak Mahallesi’nde bakım onarımı devam eden kısırlaştırma merkezinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, yapılacak malzeme alımından sonra ise en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi. Yalıkavak’ta ki merkezin tamamlanmasının ardından bir kısırlaştırma merkezinin de Konacık Mahallesinde açılacağını sözlerine ekledi.
Başkan Ahmet Aras, Gönüllü Kimlik Kartlarını tek tek dağıtarak gönüllülere teşekkür ederek başarılar diledi. Toplantıda ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın doğum günü olması nedeniyle Kent Konseyi üyeleri adına Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay kendisine hediye verdi.

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