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Gönüllü kadınların ürettiği maskeler bedava dağıtılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunan Sarayören mahallesinde yaşayan kadınlar, Seyitgazi Kaymakamlığın desteği ve mahalle muhtarın önderliğinde maske üretmeye başladı.Seyitgazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 öğretmen ve verilen dikiş makineleriyle devam eden maske üretim projesine, mahallede yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalışıyor.

Gönüllü kadınların ürettiği maskeler bedava dağıtılıyor

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulunan Sarayören mahallesinde yaşayan kadınlar, Seyitgazi Kaymakamlığın desteği ve mahalle muhtarın önderliğinde maske üretmeye başladı.
Seyitgazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 öğretmen ve verilen dikiş makineleriyle devam eden maske üretim projesine, mahallede yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalışıyor. Günde yaklaşık 600 maske üretmeye planlan ve ücretsiz olarak dağıtım yapılacak maskeler, mahalledeki vatandaşların ihtiyacını karşıladıktan sonra diğer mahallelere ve göndermeyi planlanıyor.
Maske üretim projesinde önderlik yapan Sarayören mahallesi muhtarı Tevfik Demir, "Öncelikle Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak’a ilgisinden dolayı teşekkür etmek isterim. Kendisi, önerdiğimde yapılan bu etkinliği çok olumlu karşıladı. Sonra Seyitgazi Halk Eğitim Merkezinden üç öğretmen arkadaşı görevlendirdi. Maske üretim projemizde mahallemizde yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalışıyor. Öğretmenler önce kadınlara maske üretmeye öğretti ve ardından artık ile maske üretimine başladık. Şu anda beş dikiş makinesi ve maske yapımında çalışan sekiz mahalleli kadın var. Bizim ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra diğer köy muhtar arkadaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık” dedi.
Muhtar Demir, projeye malzeme temini konusunda destek ve yardım eli uzattığı için Eskişehir Gazi Meslek Lisesi Müdürü Dr. Süleyman Sırrı Kabadayı’ ya teşekkür ederken Seyitgazi Halk Eğitim Müdürüne de teşekkürlerini iletti.

Gönüllü kadınların ürettiği maskeler bedava dağıtılıyor

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Odunpazari
Halk Eczanesi
Tepebasi
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Umut Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
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