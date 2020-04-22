Gönüllü kursiyerlerden maske üretimine destek

Sivas Belediyesine bağlı bir yaşam merkezinde başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların maske sıkıntısı yaşamaması için 2 günde 500 maske üretiliyor.

Çin’den gelip tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs(Covid-19) etkisini devam ettiriyor. Salgına karşı tüm Türkiye’de çeşitli tedbirler alınıyor. Alınan tedbirlerin en başında olan maske takma zorunluluğu ülkenin her yerinde uygulanıyor. Maske ihtiyacını karşılamak için ülkenin çeşitli yerlerinde kurumlar tarafından maske üretiliyor. Sivas’ta da başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların maske sıkıntısı yaşamaması için Sivas Belediyesi Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezin’de gönüllü kursiyerler tarafından maske üretiliyor. Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hemşirelerin kullanması için haftalık 500 adet maske üretiliyor. Mefruşat hocaları ve gönüllü kursiyerler tarafından haftanın iki günü sosyal mesafe gözetilerek üretimi yapılan maskeler Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından toplanarak sterilizasyon işlemine gönderiliyor. Strelizasyon işleminin ardından paketlenen maskeler başta sağlık kurumları olmak üzere ilgili yerlere ulaştırılıyor.

Maske üretimi konusunda açıklama yapan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi Müdürü Nursel Karaca, "İnsanlığın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezinde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hemşirelerimiz için maske üretimimiz devam ediyor. Haftanın iki günü mefruşat bölümü hocamız ve gönüllü kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan 500 adet maske toplanarak strelizasyon işlemine gidiyor. Emeği geçen kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

