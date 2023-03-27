Gönüllü kuruluşlar kırsal bölgelerdeki depremzedelere psikososyal destek sağlıyor

Canik Belediyesi ile Genç İHH, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kırsalda yaşayan vatandaşlara destek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, aralarında psikolojik danışmanların da olduğu gönüllüler 15 kişilik ekip oluşturdu. Hazırlanan faaliyetle özellikle kente uzak mahallelerde yaşayan ailelerin deprem travmasını atlatması amaçlanıyor. Çadırlarda ya da evlerde anne ve babalarla bir araya gelen ekipler, deprem korkusunun oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının yarattığı stresle baş etmenin yollarını anlatıyor.

Oluşan korku ve kaygı bozukluklarını azaltmaya yönelik bilgilerin paylaşıldığı ziyaretlerde, ailelerin çocuklara deprem sonrası yaklaşımı konusunda deneyimler aktarılıyor.

Toplu bilgilendirmenin ardından birebir görüşmelere de yer veriliyor.

İleri seviyede sorunları olduğu belirlenen bireylere uzman desteği verilmesi yönünde hazırlanan rapor ise ilgili bakanlıklara iletiliyor.

Çocuklar için oyun terapileri ve grup çalışmaları da yapan ekipler, yaşanan bu olumsuz sürecin atlatılmasına katkı sağlıyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN DURUMUNA BAKIYORUZ"

Samsun Genç İHH Başkanı ve psikolojik danışman Emre Güneş, AA muhabirine, çalışmalarının ana temasını çocukların oluşturduğunu söyledi.

Deprem sonrasında çocukların psikososyal olarak topluma adapte olması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Güneş, hedef yaş gruplarına yönelik oyunlar, yarışmalar, atölye çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Güneş, ikinci kısımda anne ve babalar için çalışma gerçekleştirdiklerini § anlatarak, şöyle konuştu:

"Deprem afeti yaşandı, travmatik olay var. Bu durumun sonunda anne ve babalarda fizyolojik, psikolojik, ruhsal, bilişsel, sosyal olarak ne gibi olumsuz durumlar var ve kişi kendini nasıl iyi edebilir, nasıl topluma dönebilir, nasıl kendini daha iyi konuma getirebilir, bunları ifade ediyoruz. Çocuklarımızın durumuna bakıyoruz. Depremden sonra ne gibi olumsuz davranışlar oluştu ve onlara nasıl yaklaşmamız gerekiyor, bunlarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu çalışmaların verimini aldık. Yaptığımız faaliyetlerin raporlarını hazırlayıp Valiliğimize sunacağız."

"EĞER DEPREM AİLEYİ ETKİLEDİYSE ÇOCUĞA BUNU ANLATMASI GEREKİYOR"

Görüştükleri bireylerin yaşadıkları durumu detaylı olarak anlattıklarını kaydeden Güneş, durumlarını ciddi gördükleri kişileri ilgili kurumlara yönlendirdiklerini söyledi.

Güneş, deprem sonrası anne baba ile çocuklar arasında iletişim sorunu olabileceğine dikkati çekerek, "Aile depremden etkilense bile çocuğuna bunu yansıtmıyor. Aslında aile güçlü modelini sunmak istiyor ama bu noktada çocuğu artık duruma dahil etmeleri gerekiyor. Eğer deprem aileyi etkilediyse çocuğa bunu anlatması gerekiyor. Yani 'Biz bir deprem yaşadık, çok üzüldük, evimizi kaybettik' gibi sözlerle çocuklarını bu duruma dahil etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Her mahallede yaklaşık 300 çocuk ile birebir iletişim kurmaya çalıştıklarını aktaran Güneş, bir hafta içerisinde de 400 aileye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

