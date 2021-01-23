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Gönüllü öğretmen salgın sürecinde bağlama derslerini çevrimiçi ortama taşıdı

23.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Karabük'te ilk ve ortaokul öğrencilerine 6 yıldır gönüllü bağlama dersi veren sınıf öğretmeni Halil Bulut, salgın sürecinde de öğrencilerinden ayrılmadı - Halil Bulut: - "Çocuklarımızın her biri deniz yıldızı gibidir. Kaç kişinin hayatına dokunabilirsek bize o kalacak" - Öğrenci Yusuf Mert Işık: - "Herkese bir müzik aleti çalmayı öneririm. İnsana heyecanlı bir duygu veriyor"

ORHAN KUZU - Karabük'te ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 6 yıldır gönüllü bağlama dersi veren sınıf öğretmeni Halil Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunda görev yapan Bulut, liseden sonra bir arkadaşının kendisine bağlama hediye etmesinin ardından kendi kendine enstrümanı çalmayı öğrendi.

Öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için 6 yıl önce bağlama kursu vermeye başlayan Bulut, geçen sürede yoğun talep ile 55 öğrenciye ulaştı.

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında öğrencileriyle konser de veren Bulut, salgın döneminde kursu çevrimiçi ortama taşıdı.

Bulut, haftada bir kez okula giderek çevrimiçi ortamda buluştuğu öğrencileriyle bağlama çalıp türkü söylüyor.

- "Öğrencilerime Anadolu'nun değerlerini tanıtmak istiyorum"

Sınıf öğretmeni Halil Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine Anadolu'nun kültürel değerlerini, bağlamayı, müziği, halk ozanlarını ve türküleri sevdirmek, tanıtmak ve öğretmek amacıyla gönüllü olarak bağlama kursu verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde öğrencilerin evlerinde sıkılmaması ve etkinliklere katılmasını sağlamak için kursu devam ettirdiklerini belirten Bulut, "Öğrencilerimizin derslerinin dışında daha mutlu olabilmeleri ve zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için bağlama kursumuza çevrimiçi devam ettik. Bağlama kursuna katılan 45 öğrencimiz var. Yüz yüze eğitim başladığında bu sayı artacaktır." dedi.

Bulut, uzaktan eğitimin çeşitli zorlukları olduğunu aktararak, bağlama çalmaya yeni başlayan öğrencilerin enstrümanı tutmayı öğrendiklerini fakat akort yapmakta zorlandıklarını, bu konuda yardımına velilerin yetiştiğini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un türküleri çok sevdiğini bildiklerini dile getiren Bulut, "Bir türkümüzü de Sayın Ziya Selçuk'a söylemek isteriz. Bizi dinlerlerse çok seviniriz, onur duyarız. Çocuklarımızın her biri deniz yıldızı gibidir. Kaç kişinin hayatına dokunabilirsek bize o kalacak. Onların mutluluğu ve başarısı için dünyanın her şeyinden vazgeçmek gerekiyor. Onların mutluluğu bizim için en değerli hazinedir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Yusuf Mert Işık ise bağlama kursuna 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Bağlama çalmanın çok güzel olduğunu belirten Işık, "Herkese bir müzik aleti çalmayı öneririm. İnsana heyecanlı bir duygu veriyor." dedi.

Efe Aybakır da kursa çevrimiçi katıldığını, bağlama çalarak yeni türküler öğrendiğini ve kendisini geliştirdiğini ifade etti.

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