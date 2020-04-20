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Gönüllü oldular, günde 2 bin maske üretiyorlar

ANKARA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla kurulan “Maske Dikim Atölyesi”nde koruyucu maske dikmeye başladı.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla kurulan “Maske Dikim Atölyesi”nde koruyucu maske dikmeye başladı. Hepsi gönüllü olarak çalışan kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor.
Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri korona virüsle mücadele kapsamında da gözler önüne seren kadınlar, yine farklarını ortaya koydu. Bir grup gönüllü kadın, Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan “Maske Dikim Atölyesi”nde gönüllü olarak koruyucu maske dikiyor. Çalışmalarını her geçen gün artıran kadınlar, günde 2 bin koruyucu maske dikerek korona virüsle mücadeleye önemli destek veriyor. Kadınların hedefi günde 5 bin maske dikmek.

“Altındağlı kadınların altın gibi kalbi var”
Kadınlar tarafından üretilen bu maskelerin korona virüsle mücadeleye çok değerli bir katkı sağladığını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı kadınlarımız altın gibi kalpleri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Korona virüsle milletçe mücadele etmeye çalıştığımız bu günlerde koruyucu maske kullanımı hem çok önemli hem de çok gerekli. İlk günden beri bu mücadeleye önemli katkılar sağladık, her konuda elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Altındağ Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan hiç çekinmedik. Koruyucu maske kullanımı ve maskeye duyulan talep giderek artınca kendi maskemizi kendimiz üretmeye karar verdik. Bu nedenle maske dikim atölyesini kurduk. Altındağlı kadınlarımızın gönüllü olarak çalıştığı bu atölyenin verdiği destek çok anlamlı. Çünkü hepsi gönüllerini ortaya koyarak çalışıyor, becerilerini milletimiz için, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için ortaya koyuyor. Hepsinin gönlüne, eline ve emeğine sağlık. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Atölyede çalışan gönüllü kadın sayısının her geçen gün arttığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Kadınlarımız arı gibi çalışıyor. Şu anda günde 2 bin maske üretebilme kapasitemiz var. Ama bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Hedefimiz üretim kapasitesini daha da arttırmak” ifadelerini kullandı.

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