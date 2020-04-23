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Gönüllü usta öğretici ve kursiyerler makine başında

BİLECİK HABERLERİ  | 23.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

Bilecik’te Halk Eğitim Merkezinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler tarafından günde 2 bin maske üretiliyor.Bilecik’in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren İlçesi Halk Eğitim Merkezinde tüm dünyayı saran Korona virüs (Covit-19) salgınının ardından, kaymakamlık ve belediye başkanlığı işbirliğinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler tarafından günde 2 bin maske üretiliyor.

Bilecik’te Halk Eğitim Merkezinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler tarafından günde 2 bin maske üretiliyor.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren İlçesi Halk Eğitim Merkezinde tüm dünyayı saran Korona virüs (Covit-19) salgınının ardından, kaymakamlık ve belediye başkanlığı işbirliğinde gönüllü usta öğretici ve kursiyerler tarafından günde 2 bin maske üretiliyor. Söğüt Belediyesi tarafından hazırlanan malzemeler Halk Eğitim Merkezine getirilerek, gönüllü olarak çalışan kadınların çalışmalarıyla maske haline dönüştürülüyor. Maskeler daha sonra vatandaşlara hijyenik paketlerde sunuluyor.

"Perşembe günleri ilçede kurulan pazarda dağıtımı yapılıyor"
Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, 10 usta öğretici ve kursiyerin maske üretimini gönüllü olarak yaptığını belirterek, ’’Dünyayı ve ülkemizi saran Covit-19 pandemisi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi ilimiz genelinde de hem her türlü tedbirler alınıyor hem de gönüllüler tarafından destek sağlanıyor. Ülkemizde maskeler devletimiz tarafından vatandaşlarımıza PTT ve kargo aracılığıyla evlerine ulaştırılıyor. Bizde duyarsız kalmayarak, belediyemiz malzemeleri temin etti, Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü olarak maske üretmeye başladı. Günde yaklaşık 2 bin maske üretimimiz var. Belediyemiz tarafından perşembe günleri ilçede kurulan pazarda dağıtımı yapılıyor. Ürettiğimiz maskeleri bütün hanelerimize, köylerimiz dâhil ulaştıracağız. İlçemizin maske noktasındaki talebini hep birlikte kurumlarımızın işbirliği içerisinde gidereceğiz.’’ diye konuştu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli de Söğüt Halk Eğitim Merkezinde gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerle birlikte 2 bin civarında maske ürettiklerini söyledi.

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Golpazari
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