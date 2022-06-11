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Gönüllüler Erciyes'te 4,8 ton atık topladı

11.06.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllüler Erciyes'te 4,8 ton atık topladı

KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen çevre temizlik etkinliğinde 4 ton 800 kilogram atık toplandı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, KAYTUR ve Kayseri Ulaşım AŞ'nin destekleriyle "Erciyes’te Mavi Yeşil Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Tekir Kapı bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 300 gönüllü, çadır kamp alanı, pistler, günü birlik piknik alanı ve Tekir Göleti çevresinde temizlik yaptı. Etkinlikte 4 ton 8 kilogram çöp topladı. Etkinliğe katılanlara kadife çiçeği hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, etkinlikle vatandaşlarda çevre duyarlılığı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yoğun kullanılan Erciyes'te ister istemez çevre kirliliği oluştuğunu vurgulayan Cıngı, "Dağımız bir yaşam alanı haline geldiği için çevreye bırakılan atıklar, tipi, rüzgar gibi etkenlerle dağılıyor ve kötü bir görüntü oluşturuyor. Sadece Erciyes yönetimi değil, aynı zamanda şehrimizde dağa gönül veren izcilerimiz, öğrencilerimiz, kayakçılarımız, sporcularımız olarak bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için her yıl haziran ayının ilk haftasında bu etkinliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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