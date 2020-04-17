YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gönüllüler, Mezitli Belediyesi Aşevi için sebze üretimine devam ediyor

Gönüllüler, Mezitli Belediyesi Aşevi için sebze üretimine devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi gönüllüleri, korona virüs salgını günlerinde de belediye serasında sebze üretimine devam ediyor.

Mezitli Belediyesi gönüllüleri, korona virüs salgını günlerinde de belediye serasında sebze üretimine devam ediyor. Mezitli Belediyesi serasında 5 yıldır ürettiği sebzeleri aşevine bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine yemek olarak ulaşmasını sağlayan gönüllü Salman Kalender, virüse rağmen her gün diktiği sebze fidelerinin sulaması, bakımı ve çapalaması için gönüllü serasına gelerek çalışıyor.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler önümüzdeki günlerde doğacak sebze ihtiyacını da düşünerek, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezitli Belediyesine gönüllü olarak sebze üreten Salman Kalender, virüsün kısa sürede etkisini yitirerek hayatın normale dönmeye başlamasını umdukları yaz aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanacak yemekler için sebze üretimine bugünden başlamak gerektiğine dikkat çekti. Kalender, “Virüs elbette var. Ancak yaşam devam ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yaz sebzelerinden yemek yapılabilmesi için üretime şimdiden başlamak gerekiyor. O sebeple her gün gelip, dikimini yaptığımız fideleri suluyorum, diplerini kazıyorum. Virüse karşı da gereken tedbirlerimizi aldık. Yardım ve destek için gelmek isteyen arkadaşlarımız var ama maalesef geçici bir süre misafir kabul edemiyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan’ın, tarımsal üretime önemi herkes tarafından biliniyor. Her zaman olduğu gibi bu kriz sürecinde de bize her türlü desteği veriyor. Her gün araçla evden alıp bırakılmamı da sağladı. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.
Korona virüs sürecinin bugün olduğu gibi sonrasının da çok önemli olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, “İyi insanların yaşadığı Mezitli’de iyilik de bulaşıcıdır. Gönüllülerimiz her zaman olduğu gibi bu virüsün en etkin olduğu zamanlarda da belediyemize desteğe ve üretime devam ediyor. Çünkü hayat her yönüyle devam ediyor. Gönüllülerimiz de bu hassasiyetle yaz sebzelerinin dikimini tamamladı ve bakımını yapıyor. Onların bu denli özel çabalarına biz de belediye olarak gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Biz kocaman bir aileyiz. Hepimiz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Mersin Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:33
Sabah
05:58
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Ceyhan Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Sancar Eczanesi
Merkez
Sucuoğlu Eczanesi
Merkez
Tanem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Müsabakaları Mersin’de Başladı

Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Müsabakaları Mersin’de Başladı

Yabani Zeytin Ve Harnup Ağaçları Aşıyla Ekonomiye Kazandırılacak

Yabani Zeytin Ve Harnup Ağaçları Aşıyla Ekonomiye Kazandırılacak

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.