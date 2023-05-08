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Gönüllülerden sosyal destek: Depremzede down sendromu kızı eğlendirdiler

08.05.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir grup müzisyen deprem sonrası konteyner kentte kalan down sendromlu kızı müzik eşliğinde eğlendirerek moral verdi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından sahada bir taraftan yıkım ve inşat çalışmaları sürerken bir taraftan da sosyal etkinliklerle destek olunuyor. Merkez Onikişubat ilçesi EXPO yenileme alanında bulunan konteyner kentte de diğer yerlerde olduğu gibi gönüllülerin de katılımı ile çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede konteyner kente gelen müzisyenler down sendromlu 32 yaşındaki Esra Eren ile buluştu. Bağlama ve gitar eşliğinde söylenen şarkılara eşlik eden Esra, önce oynadı, sonra dans edip halay çekti.

Sosyal çalışmalara gönüllü olarak destek verdiklerini belirten yerel sanatçı Yusuf İslam, “Duyduğumuz ve gördüğümüz kadar her kesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Özel kardeşimizi sevindirmeye çalıştık” dedi.

Down sendromlu Esra Eren ise, etkinlik sayesinde çok mutlu olduğunu ve eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.

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