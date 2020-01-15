Gönüllülük kampında eksi 8 derecede "hayatta kalma" eğitimi

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'te yüksek rakım ve soğuk havada iki gün süren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kampına katılan esnaf, öğretmen, mühendis ile üniversite öğrencilerinin bulunduğu 28 gönüllü, afetlerde yapılması gereken çalışmaların tüm aşamalarını deneyimledi.

Yediden yetmişe her yaştan insanın katıldığı kampta, görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin artırılması ve gönüllülük sistemindeki performanslarının takip edilmesi hedeflendi.

Bekdemir köyünün yüksek kesimlerinde ormanlık alanda sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında düzenlenen kampta gönüllülere, kış sezonunda yaşanması muhtemel afetler öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi konularda eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta öncelikli olarak harita ve pusula eğitiminin AFAD personeli tarafından verildiğini söyledi.

AFAD gönüllüleri arasında her kesimden insanın bulunduğunu belirten Demirel, şöyle devam etti: