Gonzalo Higuain'in son hali görenleri şaşırttı

İtalya'da futbolun kaldığı yerden başlayacak olmasıyla takımların toplu halde antrenmanları da sıklık kazandı.Toplu antrenmanlara başlayan Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in görüntüsü ise dikkat çekti.
Juventus'un paylaştığı antrenman fotoğraflarında Gonzalo Higuain'in kilo almış görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Higuain için "Karantina yaramış" yorumları yapıldı.
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