Goodyear, kurumsal sorumluluğa bağlılığını 2021 raporunda da ortaya koyuyor

İSTANBUL (AA) - The Goodyear Tire & Rubber Company 2021 yılı kurumsal sorumluluk performansı raporunda, şirketin kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik kaydettiği ilerlemeye yer verildi, etik ve sürdürülebilir süreç, malzeme ve programlara olan bağlılığının altı çizildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The Goodyear Tire & Rubber Company 2021 raporu, Goodyear Better Future kurumsal sorumluluk çerçevesinin 4 temel ilkesi olan "sürdürülebilir tedarik, sorumlu operasyonlar, gelişmiş mobilite ve örnek şirket kültürü" başlıkları üzerine oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı, Üst Yönetici (CEO) ve Şirket Başkanı Ricard J. Kramer, "2021 raporumuz bize, sürdürülebilirlik yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendirme fırsatı verirken, aynı zamanda ileriye dönük değerlendirmeler yapmamıza da olanak tanıyor. Sürdürülebilirlik, iş stratejimizin ana bileşeni ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Dünya genelinde 70 binden fazla Goodyear iş ortağından oluşan ekibimiz, malzemelerin sorumlu bir şekilde yönetilmesinin sağladığı yüksek kaliteli ürünler ve gelişmiş mobilite çözümleri sunmaya devam edecek. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak ve dünya genelinde bugün ve gelecekte hareketliliği sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Baş Yöneticisi Ellis A. Jones da 2021'de birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Yolculuğumuz boyunca kaydettiğimiz ilerleme heyecan verici. Burada dünya genelindeki tüm iş ortaklarımızın katkıda bulunduğu bir ekip çalışması söz konusu. Şirketin güçlü temelleri sayesinde yeni fırsatlar yakalamaya ve zorlukların üstesinden gelmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kurumsal sorumluluk çerçevesinin 4 temel ilkesi

Raporda yer alan bazı başlıklar şöyle:

"Sürdürülebilir Tedarik: Goodyear'ın bilim insanları ve mühendisleri, yüzde 70 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş örnek bir lastik geliştirdi. Bu gelişme, şirketin 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş bir lastik üretme hedefine doğru önemli bir ilerleme niteliğinde. Örnek lastik, metan, karbondioksit ve bitkisel yağdan üretilmiş üç farklı karbon siyahı, soya yağı, pirinç çeltiği külü silisyumu ile plastik şişeler ve diğer plastik atıklardan geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş polyesterin aralarında bulunduğu 13 bileşenden oluşuyor.

Sorumlu Operasyonlar: 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlama gibi iddialı bir uzun vadeli iklim hedefi açıklayan Goodyear, çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Şirket, 2010 yılına kıyasla 2021'de sera gazı emisyonu yoğunluğunda yüzde 24, enerji yoğunluğunda ise yüzde 18 düşüş elde etti. Goodyear, küresel su tüketimini de 2020 yılına göre yüzde 17 azalttı.

Gelişmiş Mobilite: Goodyear, 2021 yılında yakıt verimliliğini artırmaya devam ederek 2005 değerlerine kıyasla küresel tüketici lastiği portföyü içerisinde yuvarlanma direncini yüzde 32, lastik ağırlığında yüzde 8,8 azaltmayı başardı.

Örnek Şirket Kültürü: 2021 yılında Goodyear'ın Çalışan Kaynak Gruplarına (ERG) üye olan iş ortağı sayısı artarken, yeni bir ERG'nin de katılımıyla Goodyear'ın toplam ERG sayısı 8'e çıktı."

- Yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarik etme planı

Dünya genelinde 3 bin 300'den fazla iş ortağı Goodyear ERG üyesi oldu. Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikaları da 2021 yılında kurumun verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan çalışmalarının gerçekleştirildiği fabrikalar arasında yer aldı. Goodyear'ın, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarik etme planı kapsamında, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerde yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemine geçilmesiyle şirketin karbon ayak izi 260.000 MT'ye kadar azalacak. Adapazarı fabrikasındaki karıştırma alanında bulunan yağ sıcaklık kontrol sisteminin otomasyonu; makine duruş süresinin azalmasına, pompa motorunun verimliliğinin yüzde 68'e kadar artmasına olanak tanıdı.

İzmit fabrikasındaki HVAC sistemine 8 adet değişken hızlı sürücünün eklenmesi, havalandırma sisteminin fabrika iç sıcaklığına göre ayarlanmasını sağladı ve yıllık 652 MWh enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Yine aynı fabrika içinde kurulan ters ozmoz arıtma sistemi sayesinde bugüne kadar 6,6 milyon galondan fazla su tasarrufu sağlandı.

Goodyear Türkiye, yapılan çalışmaların yanı sıra çok özel bir projeye de imza attı. Adapazarı fabrikasındaki çalışanlar, fabrika genelinde "sıfır depolama" politikası uygulayarak sürdürülebilir atık yönetimi taahhüdünde bulundu. Fabrikanın etrafındaki çöp kutuları, atıkların çöplüklerde birikmesi yerine geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanıma katkı sağlamak için belirli atık türleri için etiketlendi. Adapazarı tesisi, bu çalışma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Sıfır Atık Sertifikası" almaya hak kazandı.

