Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı

İSTANBUL (AA) - Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Goodyear'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen San, Goodyear olarak 2021’e oldukça hızlı başladıklarını ve hızlı devam ettiklerini belirterek, ilk 6 ayda pazarın üzerinde büyüme sağlayarak pazardaki konumlarını sağlamlaştırdıklarını vurguladı.

Goodyear’ın tüm stratejilerinin odağında tüketicilerin yer aldığını aktaran San, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eagle Sport 4 Seasons kış aylarını daha ılıman şartlarda geçiren ancak hava sıcaklığı zaman zaman 7 derece altına düşen bölgeler için geliştirildi. Deseni ve tasarımı itibarıyla 4 mevsim lastik ürün anlayışına yeni bir dokunuş yaptık, ürün gamımızı hem geliştirdik hem de 4 mevsim lastiğine çekingen bakan birçok kullanıcı ve bayi için yeni bir alternatif oluşturduk. Bu ürünümüzün 4 mevsim lastikleri segmentinde pazar payı kazanmamızda büyük katkısı oldu.

Bir diğer ürünümüz ise EfficientGrip Cargo 2. Bu ürünle kopma yolunma dayanımını yüzde 40’a yakın artırarak, yepyeni bir ürün ortaya çıkardık. Yine bu ürünümüzün segmentinde sektörde ilk kez lastik sigortası uygulamasını başlattık. Bu da pazardaki hızlı ivmemize katkıda bulundu. Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık.”

