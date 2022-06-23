Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Goodyear, mart ayında başlattığı Yaz Servis Kampanyası'nın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Goodyear açıklamasına göre, Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından tek seferde Goodyear markalı, yaz, 17 inç ve üzeri binek, SUV veya hafif ticari araç lastiklerinden 4 adet satın alan tüketiciler, Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası'ndan faydalanma hakkı kazanacak.

Şirketin yaz mevsimine özel hazırladığı Servis Kampanyası ile tüketiciler, lastik satın alma ile eş zamanlı faydalanacakları servis hizmetlerinden belirlenen tutarda bedelsiz yararlanabilecek.

Goodyear'ın kampanyalı ürünlerinde 17 inç lastikler için KDV hariç 400 TL, 18 inç lastikler için KDV hariç 600 TL, 18 inç üzeri lastikler için KDV hariç 800 TL servis çeki kazanılabilecek.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin www.goodyearkampanya.com adresine tıklayarak veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki adımları izleyerek istenen bilgileri doldurup başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

