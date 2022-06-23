YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası devam ediyor

Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası devam ediyor

23.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Goodyear, mart ayında başlattığı Yaz Servis Kampanyası'nın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Goodyear açıklamasına göre, Goodyear, tüketicilerine satın alırken kazandıran kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından tek seferde Goodyear markalı, yaz, 17 inç ve üzeri binek, SUV veya hafif ticari araç lastiklerinden 4 adet satın alan tüketiciler, Goodyear'ın Yaz Servis Kampanyası'ndan faydalanma hakkı kazanacak.

Şirketin yaz mevsimine özel hazırladığı Servis Kampanyası ile tüketiciler, lastik satın alma ile eş zamanlı faydalanacakları servis hizmetlerinden belirlenen tutarda bedelsiz yararlanabilecek.

Goodyear'ın kampanyalı ürünlerinde 17 inç lastikler için KDV hariç 400 TL, 18 inç lastikler için KDV hariç 600 TL, 18 inç üzeri lastikler için KDV hariç 800 TL servis çeki kazanılabilecek.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin www.goodyearkampanya.com adresine tıklayarak veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki adımları izleyerek istenen bilgileri doldurup başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Hayat kurtaran” termal kameralı Drone DJI Matrice 30 tanıtıldı“Hayat kurtaran” termal kameralı Drone DJI Matrice 30 tanıtıldı
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtıİstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Yeni Andromeda Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Çıplak eylemleriyle gündem olmuştu! “Ölümle tehdit ediliyorum”

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.