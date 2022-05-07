Goran Bregoviç, İstanbullu dinleyicileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.
Bregoviç, bu ay itibarıyla yazlık düzenine geçiş yapan KüçükÇiftlik Park'ın ilk etkinliği, "Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar" programı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.
Sahneye çıktıktan sonra kısa bir konuşma yapan Bregoviç, hala Türkçeyi öğrenemediğini belirterek, uzun zaman sonra yeniden Türkiye'de konser verdiğini söyledi.
Konserde, usta sanatçıya Sırplardan oluşan bir orkestra ve Bulgar solistler eşlik etti.
Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Goran Bregoviç, "Ici Kici", "Maki Maki" ve "Ederlezi" eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.
Gün boyu süren etkinlikte ayrıca Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası da sahne aldı.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda izleyiciler tüm konserlerde sanatçılara eşlik ederek, dans etti.
Ayrıca KüçükÇiftlik Park'ın konser serisi "100% Müzik Sunar: Park'ta Rock" kapsamında alternatif müzik grubu Adamlar da yarın dinleyicileriyle buluşacak.
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