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Gördes mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 29.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin il genelindeki mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin il genelindeki mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor. Bu kapsamda ekipler Gördes ilçe merkezi ve mahalle mezarlıklarında yoğun bir çalışma içine girdi. Ot temizliği, ilaçlama ve budama işlemlerinin yapıldığı çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gördes merkez ve mahalle mezarlıklarında ağaç budama, temizlik ve yabani ot ilaçlaması yapan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzayan otların biçim işlemini de gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çalışmaların tüm ilçelerde yapılacağını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi çalışmaları tamamlamak için yoğun bir şekilde işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

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