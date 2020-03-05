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Gördes’in tarihi roman oluyor

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Gördesli Eğitimci-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından Gördes’in tarihini ve kurtuluş hikayesini anlatan ve yerel bir gazetede yayınlanan ‘Yangın’ isimli roman, kitap olarak bastırılacak.Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ’Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ adlı proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açılan kitap kafede bir toplantı gerçekleştirildi.

Gördesli Eğitimci-Yazar Kazım Germiyanoğlu tarafından Gördes’in tarihini ve kurtuluş hikayesini anlatan ve yerel bir gazetede yayınlanan ‘Yangın’ isimli roman, kitap olarak bastırılacak.
Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ’Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ adlı proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açılan kitap kafede bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, Eğitimci-Yazar Kazım Germiyanoğlu, Prof. Dr. Süleyman Sami İlker ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gördes için yapılacak olan etkinlikler hakkında karşılıklı görüş alışverişinin paylaşıldığı toplantıda, Gördes’in tarihini ve kurtuluş hikayesini anlatan ve yerel bir gazetede yayınlanan Eğitimci Yazar Kazım Germiyanoğlu’nun ‘Yangın’ isimli romanı hakkında söyleşi de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes’in tarihi ve kültürü ile ilgili eserlere destek verdiklerini belirterek romanın basımı konusunda yayınevleriyle görüşmelerin sürdürüldüğünü belirti.

“Kahramanların adını yaşatmamız lazım”
Eğitimci-Yazar Kazım Germiyanoğlu, “Gördesimizin, Şehit Makbule Hanım gibi daha adı ve sanı duyulmamış birçok kahramanı var. Bunlardan birisi de Molla Mehmet Efendi. Bu kahramanı kaç kişimiz tanıyor? Molla Mehmet Efendi, oğulları hatta kızı ili birlikte vatan müdafaasında şehit düşmüştür. Yine Halil Efe, Parti Pehlivan var. Bu kahramanları yeni nesillerin de tanıması lazım. Şu an burada toplanıp konuşabiliyorsak onların sayesinde. İşte ben de bu kahramanların adını yaşatmak adına bir roman yazdım. Romanı yazarken 50’den fazla kaynaktan faydalandım. Toplam 561 sayfa sürdü. İlk etapta 341 sayfalık kısmımı bastırmayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanda da kalan bölümü Yangın-2 diye bastırabiliriz. Bu noktada bana destek olacak herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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