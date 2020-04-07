YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gördes’te banka ve ATM’lerde bir metre kuralı

Gördes’te banka ve ATM’lerde bir metre kuralı

MANİSA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gördes’te banka ve ATM’lerde 1 metre kuralı göz önünde bulundurularak, şeritler çizildi.Manisa’nın Gördes ilçesinde banka ve ATM önlerinde alınan korona virüs tedbirlerine vatandaşlar kısa sürede uyum sağladı.

Gördes’te banka ve ATM’lerde bir metre kuralı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gördes’te banka ve ATM’lerde 1 metre kuralı göz önünde bulundurularak, şeritler çizildi.
Manisa’nın Gördes ilçesinde banka ve ATM önlerinde alınan korona virüs tedbirlerine vatandaşlar kısa sürede uyum sağladı. Gördes’te, banka giriş ve ATM önlerine birer metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler oluşturuldu. Vatandaşlar ilçedeki bankalara birer kişi olarak alınırken, sıraya giren vatandaşlar arasında da birer metrelik aralık bırakılıyor. Bu uygulamaların korona virüsü engellemek için hayati önem taşıdığını belirten ilçe sakinleri, ellerinden geldiği kadar kurallara özen gösterdikleri ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:17
İkindi
16:54
Akşam
19:46
Yatsı
21:06

İlginizi Çekebilir

Gördes’te giriş ve çıkışlar kontrol altında

Gördes’te giriş ve çıkışlar kontrol altında

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.