YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gördes’te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak

Gördes’te bozulan yollarda çalışmalar başlayacak

MANİSA HABERLERİ  | 05.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde kurum kazıları ve bunun yanı sıra doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme ve tamirat çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacak.Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, ilçe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bir takım incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Gördes ilçesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde kurum kazıları ve bunun yanı sıra doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme ve tamirat çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacak.
Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, ilçe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bir takım incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Gördes ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Öztozlu’ya, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkan Vekili Serdinç Bulut, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün eşlik etti. Büyükşehir heyeti ziyaret kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gördesli Şehit Makbule Hanım Meydanı yanında bulunan bir kahvehanede, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, Atatürk Mahalle Muhtarı Mehmet Aybey, Nakıp Ağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, Beş Eylül Mahalle Muhtarı Osman Bilgen, Uzunçam Mahalle Muhtarı Kasım Okşul, Cuma Mahalle Muhtarı Mustafa Matur, Huseyni Baba Mahalle Muhtarı Mehmet German, Divan Mahalle Muhtarı Fahri Yılmaz ile bir araya geldi.

Gördes halkı, çalışmalardan mutlu olacak
Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yaptı. Merkez mahallelerde özellikle doğalgaz kazılarından kaynaklanan sorunların çözümü için gerekli ihalenin yapıldığını ve çalışmaların birkaç gün içerisinde başlayacağını müjdeleyen Öztozlu, "Kurum kazılarından özellikle doğalgaz kazılarından kaynaklanan tamiratlar, pandemi sürecinden dolayı biraz gecikti. Ama, önemli olan sonu güzel olsun. İhalemizi yaptık. Allah’ın izniyle hafta sonu burada söküme başlanacak. Pazartesiden itibaren program dahilinde şehir merkezindeki döşemelere başlanacak. Toplam 70 bin metrekare sıfırdan kilit parke taşı döşemesi, 15 bin metrekare de tamirat yapacağız. Ama bu son yağmurlardan sonra bizim tamiratla çözebileceğimiz noktalarda sökülüp yeniden takılma noktasına gidilebilir. İhtiyaç halinde 100 bin metrekareye kadar bu çalışmamızı yükseltebiliriz. Başkanımızın talimatı doğrultusunda muhtarlarımızı ve Gördes halkını memnun ederek çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

Muhtarlardan teşekkür
Beş Eylül Mahalle Muhtarı Osman Bilgen, "Biz, birkaç aydır bu çalışmayı bekliyorduk. 2020 programında bizim mahallemiz programa dahil edildi. Çok teşekkür ediyoruz, ekiplere çalışmalarında başarılar diliyoruz" derken, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, "Yapılan çalışmaları destekliyoruz, yapılan hiçbir işin boşa gitmeyeceğine inanıyoruz, ilçemizde doğalgazdan kaynaklanan, yollarımızda biraz sıkıntılar var. En kısa zamanda çözüleceğini biliyoruz" diye konuştu.

Teknik gezi yapıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti ve merkez mahalle muhtarları toplantı sonrasında tamirat ve yenileme çalışmalarının yapılacağı, cadde ve sokaklarda teknik gezi incelemeleri yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Manisa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Arzu Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa’da buğday hasadı başladı

Manisa’da buğday hasadı başladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.