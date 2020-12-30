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Gördes’te kamyonlar artık sokağa park etmeyecek

MANİSA HABERLERİ  | 30.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gördes’te trafiği rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu ulaşımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen kamyon ve tır parkı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Gördes’te trafiği rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu ulaşımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen kamyon ve tır parkı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından garajın etrafı tel örgüyle çevrilerek güvenli hale getiriliyor.
Gördes’teki trafiğin rahatlaması ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla uygulamaya geçirilen kamyon ve tır parkı kısa zaman içinde hazır hale gelecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamyon ve tır parkının etrafına tel örgü çekerek, parkın güvenli hale gelmesini sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün’den bilgi aldı. Tel örgülerin çekilmesinin ardından park alanı güvenlik kameraları ile donatılacak. Böylelikle kamyon ve tır parkı güvenlik kameraları ile 24 saat takip edilerek, güvenli hale getirilecek. Kamyon ve tırların bu park alanına araçlarını park etmeleriyle birlikte hem sokaklardaki görüntü kirliliği ortadan kalkacak hem de cadde ve sokaklar araç trafiği yönünden rahatlayacak.

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