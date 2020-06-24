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Gördes’te virüsle ve haşereyle mücadele

MANİSA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Manisa İl genelinde korona virüs ve haşereyle mücadelesini periyodik olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te toplu ulaşım araçları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Gördes’te virüsle ve haşereyle mücadele

Manisa İl genelinde korona virüs ve haşereyle mücadelesini periyodik olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te toplu ulaşım araçları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Ayrıca karasinek ve sivrisinek üreme alanları ile açık alanlarda ilaçlama yapılarak, vatandaşların rahat etmesi sağlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te toplu ulaşım araçları başta olmak üzere, ortak kullanım alanlarında detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçede açık alan ve karasinek-sivrisinek üreme alanlarında da ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları takdirle karşılayan Gördesliler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Gördes’te virüsle ve haşereyle mücadele

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