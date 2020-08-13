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Gördes’te yeni seraların montajı başladı

MANİSA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla uygulamaya başladığı Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Sera) Projesi’ne 2020 yılında da devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla uygulamaya başladığı Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Sera) Projesi’ne 2020 yılında da devam ediyor. 2020 yılı içinde kurularak üreticilere teslim edilecek olan seraların kurulumuna Gördes ilçesinde de başlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Sera) Projesi, 2020 yılında da devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ilçe koordinasyon müdürlükleri, ilçe ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri yapmış olduğu toplantılar sonrasında yapılması planlanan 100 adet seranın kurulumu Gördes ilçesinde başladı. 9 ilçe ve 46 mahalleye Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 desteği, üreticinin ise yüzde 25 katkısı ile kurulacak olan 400 metrekare büyüklüğündeki 100 adet seranın konstrüksiyon montajı Gördes ilçesi Kuşluk Mahallesinde atılan temel beton işlemi ile başladı.

Sera kurulumları diğer ilçelerde de devam edecek
Gördes ilçesiyle başlanan sera montajlarının Alaşehir, Demirci, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Soma ilçeleri ile devam etmesi planlanıyor. Hayata geçirilen ve 2020 yılında da devam eden proje ile örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, düşük gelir seviyesindeki ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, refah düzeylerinin arttırılması, üreticilerin gelirlerini kendilerinin sağlaması, yıl içinde her mevsim ürün yetiştirme ve pazara devamlı ürün sunma imkanı sağlanmasının yanında birim alanda daha yüksek verim sağlamaları amaçlanıyor.

İl genelinde 138 bin metrekare alan örtü altına alınmış olacak
2020 yılında il genelinde üretim yapılan 40 bin metrekare alan örtü altına alınmış olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde toplamda 138 bin metrekare üretim alanı örtü altına alınmış olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan çalışmalar ile üreticilerin yanında yer almaya ve destek olmaya çalıştıklarını belirterek, imkanlar dahilinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin üreticilere desteğinin devam edeceğini söyledi.

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