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Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş, yavru köpekleri bırakanlara, "Yanımda ekmek ve su yok.

Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş, yavru köpekleri bırakanlara, "Yanımda ekmek ve su yok. Ben vicdan azabı çekiyorum, siz de vicdan azabı çekersiniz inşallah" diyerek tepki gösterdi.
İlçeye bağlı Soysallı ve Kızık Mahalleleri arasında bulunan tarlada geziye çıkan bir vatandaş, yavru köpekler ile karşılaştı. Ölüme terk edilen yavru köpeklerden birkaçı hayatını kaybederken, duyarlı bir vatandaş yetkililerden bir an önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Tarlaya köpek yavrularını bırakarak ölüme terk edenlerin ise kimliği henüz belirlenemedi.

Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

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Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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