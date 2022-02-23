YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Gördüğü rüyanın izinden üç tekerlekli aracıyla Mekke'ye gidiyor

Gördüğü rüyanın izinden üç tekerlekli aracıyla Mekke'ye gidiyor

23.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den Mekke'ye giden Iraklı Adam Muhammed: - "Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim" - "Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum"

HAVVA DEREAĞZI - Uykusunda İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gören elektrik mühendisi Iraklı Adam Muhammed, üç tekerlekli seyyar aracıyla kutsal topraklara gidiyor.

Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.

Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yollara düşen elektrik mühendisi Muhammed, kendi tasarladığı 3 tekerlekli seyyar aracıyla rotası boyunca 7 aydır yolculuğuna devam ediyor.

Hollanda, Avusturya, Almanya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye ulaşan Muhammed, geceyi özel yapım aracında bulunan yatak kısmında geçiriyor. Adam Muhammed'e Sırbistan'da bulduğu köpek de eşlik ediyor.

Mekke'ye temmuzda ulaşmayı hedefleyen Muhammed, Konya'nın ardından Mersin ve Hatay üzerinden Suriye'ye geçecek.

Muhammed, AA muhabirine, gördüğü rüya üzerine çıktığı yolculuğun detaylarını anlattı.

İçindeki sesi dinleyerek yolculuğa çıktığını aktaran Muhammed, "Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum." diye konuştu.

- Kendisine eşlik eden köpekle beraber yürüyor

Sırbistan'da yanına gelen sokak köpeğinin kendisini bırakmadığını anlatan Muhammed, "Charlie beni koruyor, onu çok seviyorum, o benim dostum ve yol arkadaşım oldu." dedi.

- "Yol boyunca herkes bana yardım etti"

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim. Yol boyunca herkes bana yardım etti. İnsanlar evinde misafir etmek istiyor ancak aracımdan başka yerde kalmıyorum. Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum. Sıkıntı yaşamıyorum."

Her namazdan sonra insanlar için dua ettiğini belirten Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk hekimlerin geliştirdiği cihaz migren hastalarının hizmetine sunulduTürk hekimlerin geliştirdiği cihaz migren hastalarının hizmetine sunuldu
Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıHatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildiİzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:23
Öğle
13:08
İkindi
16:14
Akşam
18:44
Yatsı
19:59
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.