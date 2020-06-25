Görele Belediyesi’nden park ve bahçe çalışması

Giresun’un Görele Belediyesi ilçeye bağlı Aydınlıkevler mahallesinde “Mahalle Parkı ve Peyzaj” projesine başlandı.

En kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan proje içerisinde çocuk oyun alanı, kamelya, çeşme, bisiklet yolu, satranç oyun alanı, yürüyüş yolu, çim ve ağaçlandırma alanları yer alacağı bildirildi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çalışmaları yerinde takip ederek, Aydınlıkevler mahallesinin istenilen ve özlenen hizmete kavuştuğunu söyledi.

’Mahalle Parkı ve Peyzaj’ projesinin Aydınlıkevler mahallesine ayrı değer katacağını belirten Erener, "Görele için ne söz verdiysek yerine getirmeye, ilçemizi yatırım ve hizmetlerin yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla yaşanılabilir bir kent haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. İlçemiz dönemimizde istediği ve özlediği yatırım ve hizmetlere kavuşuyor. Bu hizmetlerden bir tanesini daha Aydınlıkevler mahallemize kavuşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Aydınlıkevler mahallemiz en kısa zamanda çocuk oyun alanları, dinlenme ve rekreasyon alanlarını içerisinde barındıran projesine kavuşuyor" dedi.



