Görele’de yapımı tamamlanan mezbaha Kurban Bayramı’nda hizmet verecek

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından 3 milyon liraya mal olan modern mezbaha Kurban Bayramı’nda hizmete girecek.

Görele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve maliyeti 3 milyon lirayı bulan modern mezbahada son hazırlıklar tamamlanarak Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi.

Hizmete açılmaya hazırlanan mezbahada incelemelerde bulunan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdiğini hatırlattı.

Modern mezbaha binasının ilçe ve bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Erener, "Görele halkımızın güvenini yaptığımız hizmet ve yatırımlarla kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Tek bir işimiz, tek bir düşüncemiz var oda ilçemize en iyi hizmeti sunmaktır. Gayretle çalışmalarımızı sürdürüyor, söz verdiğimiz yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. İlçemiz ve bölgemiz için ihtiyaç olan modern mezbaha binamızda ilk deneme kesimini gerçekleştirerek, kurban bayramına hazır hale getirdik. Pandemi süreçi içerisinde olduğumuz için resmi açılışını gerçekleştiremediğimiz binamızın açılışını da inşallah gerçekleştireceğiz. Modern mezbaha binamız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

