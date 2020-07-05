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Görele’de yöresel yemekler turizme kazandırılıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 05.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Vejetaryen mutfağa sahip Giresun’un Görele ilçesinde yöresel yemeklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projeye hayata geçirildi.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hibe desteği sağlanarak ilçeye bağlı Sağlık köyünün yöresel yemekleri , tarihi ve kültürünün turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin açılışı gerçekleştirildi.Sağlık köyünün yöresel ve geleneksel köy mutfağı ile doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve bölge turizmine kazandırılması amacıyla düzenlenen açılış törenine Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.Projenin yöre halkına ekonomik gelir sağlamasının yanı sıra yöre kültürünün yaşatılması adına önemli olduğunu ifade eden Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş yaptığı konuşmada, “Projeyle Görele yöresel, yemek ve yiyeceklerin doğal, tarihi ve kültürel değerlerle beraber tanıtımını yapmak istiyoruz.

Vejetaryen mutfağa sahip Giresun’un Görele ilçesinde yöresel yemeklerinin tanıtımı ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projeye hayata geçirildi.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hibe desteği sağlanarak ilçeye bağlı Sağlık köyünün yöresel yemekleri , tarihi ve kültürünün turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin açılışı gerçekleştirildi.
Sağlık köyünün yöresel ve geleneksel köy mutfağı ile doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve bölge turizmine kazandırılması amacıyla düzenlenen açılış törenine Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.
Projenin yöre halkına ekonomik gelir sağlamasının yanı sıra yöre kültürünün yaşatılması adına önemli olduğunu ifade eden Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş yaptığı konuşmada, “Projeyle Görele yöresel, yemek ve yiyeceklerin doğal, tarihi ve kültürel değerlerle beraber tanıtımını yapmak istiyoruz. Toplam bedeli 416 bin lira olan projeye 300 bin liralık DOKA desteği sağlandı. Görele, Giresun’un kültür ilçesidir. Görele’de Çepni folklorik kültürü yaşatılmaktadır. Kemençe ilçe için çok önemli bir müzik aletidir ve bu dalda çok önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Bizler de bu anlamda bu tarihi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, Sağlık köyünü turizm alanı yapmak için yola çıktık. Görele Sağlık köyü köy okulunu yöresel Giresun mimarisini uygulayarak, turistlik bir köy mutfağı olarak restore ederek kültürel varlığımızın gelecek nesillere aktarılmasını sağladık" dedi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise belediye olarak bu projenin sürdürebilir olmasını sağlayacaklarını belirterek, “Belediye olarak buranın turizm kazandırılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu gibi örneklerin sayısı fazlalaşır. Ben projede emeği gecen başta kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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