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Görele’ye atanan Kaymakam Murat Özdemir görevine başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 27.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in İstanbul Çatalca’ya atanmasının ardından, boşalan Görele Kaymakamlığı’na atanan Uşak Eşme İlçe Kaymakamı Murat Özdemir görevine başladı.Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Özdemir, Görele’ye atanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah bizler ve Görelemiz için hayırlı olur.

Görele’ye atanan Kaymakam Murat Özdemir görevine başladı

Giresun’un Görele İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in İstanbul Çatalca’ya atanmasının ardından, boşalan Görele Kaymakamlığı’na atanan Uşak Eşme İlçe Kaymakamı Murat Özdemir görevine başladı.
Kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Özdemir, Görele’ye atanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah bizler ve Görelemiz için hayırlı olur. Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Umarım ilçemiz için katma değer oluşturur ve ayrılırken de hoş bir seda bırakırız” dedi.

Görele’ye atanan Kaymakam Murat Özdemir görevine başladı

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