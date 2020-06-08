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Göreme Belediyesi, 3 aylık kira almayacağını açıkladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Göreme Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 3 aylık iş yerleri kiralarının alınmayacağını açıkladı.Göreme Belediyesi, kiracılarının 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık dönemin kiralarının almaması kararlaştırdı.Göreme Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan değerli esnaf kardeşlerimizi düşünerek 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem için kira ücretlerinin alınmaması kararlaştırılmıştır.

Göreme Belediyesi, 3 aylık kira almayacağını açıkladı

Göreme Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 3 aylık iş yerleri kiralarının alınmayacağını açıkladı.
Göreme Belediyesi, kiracılarının 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık dönemin kiralarının almaması kararlaştırdı.
Göreme Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan değerli esnaf kardeşlerimizi düşünerek 19 Mart-19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem için kira ücretlerinin alınmaması kararlaştırılmıştır. Belediye mülklerini işleten esnafımızın içi rahat olsun. Tüm ülke olarak covid-19 ile mücadele ederken sağlığımızı düşündüğümüz kadar, Göreme Belediyesi olarak bize düşen ekonomik yükün altına el uzatmasını da görev biliyoruz. Bugüne kadar yanlarında olduğumuz esnaflarımızı bu zor günlerde de güçlü bir destek verelim istedik ve 3 ay boyunca kira alınmamasına karar verdik. Göreme Belediyesi olarak esnafımızı korumak zorundayız ve esnafımızın yayındayız. Bu zor süreci hep beraber aşacağız.
Daha güçlü Göreme için, daha güçlü esnaf diyoruz. Kayıtsız, şartsız kiracı esnafın yanındayız. Vakit esnafa destek olma vaktidir” ifadelerine yer verildi.

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