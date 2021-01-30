Göreme’de aranan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında arama kararı bulunan bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma suçlarından arandan G.K.’yı Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

