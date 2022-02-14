Görev başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM/TOKAT (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 29 yaşında vefat eden polis memuru Cihat Özoğul, memleketi Tokat'ta defnedildi.

Görev için gittiği Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşamını yitiren, Çorum İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Özoğul'un cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Burada düzenlenen törende polis memuru için saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından polis memuru için dua edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, törenin ardından polis memurunun babası Üzeyir, annesi Hatice Özoğul, eşi Ayşe Özoğul ve ablası Esra Yurdakul'a taziye dileklerini iletti.

Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile polis memurunun mesai arkadaşları katıldı.

Çorum'daki törenin ardında kara yolu ile memleketi Tokat'ın Yeşilkaya köyüne götürülen Özoğul'un Türk bayrağına sarılı naaşı köy camisinde hazırlanan alana konuldu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özoğul, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, polis memurunun yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

