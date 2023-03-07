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  4. Görev başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Görev başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

07.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da görevi başında dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser yardımcısı Mesut Aydın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası Aydın'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 9 yıldır görev yaptığı Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirildi.

Törende polis memuru için saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ın dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, vatana ve milletine bağlılığıyla göz dolduran, örnek bir insan olduğunu söyledi.

Aydın'ın görev süresince emeğini, bilgisini, tecrübesini polis teşkilatından esirgemediğini belirten Gülser, "Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Çok sevdiği özel harekat üniformasını bıraktığında çağırmıştım. Kendisinden sadece tecrübesini memurlarımızla paylaşmasını istemiştim. Kendisine verilen hiçbir görevi yüksünmeden yapan, gayretiyle her zaman öne çıkan örnek bir şahsiyetti. Teşkilatımıza katkısı çoktur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Gülser, daha sonra Aydın'ın eşi Tülin ve oğlu Mert Aydın'a başsağlığı diledi.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile polis memurunun mesai arkadaşları katıldı.

Çorum'daki törenin ardında kara yolu ile memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çerkezfındıcak köyüne götürülen Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, köy camisinde hazırlanan alana konuldu.

Cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, polis memurunun yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Çorum Tokat cenaze töreni

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