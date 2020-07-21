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Görev yeri değişen kaymakamlara veda yemeği

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da görev yeri değişen kaymakamlar ve emekliliğe ayrılan merkez valisi için veda yemeği düzenlendi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Samsun Atakum İlçe Kaymakamlığına atanan Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Ordu Altınordu İlçe Kaymakamlığına atanan Malkara Kaymakamı Erhan Karahan ve emekliliğe ayrılan Merkez Valisi Halil Ulusoy için Tekirdağ’da veda yemeği düzenlendi.Veda yemeğinde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır.

Tekirdağ’da görev yeri değişen kaymakamlar ve emekliliğe ayrılan merkez valisi için veda yemeği düzenlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Samsun Atakum İlçe Kaymakamlığına atanan Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Ordu Altınordu İlçe Kaymakamlığına atanan Malkara Kaymakamı Erhan Karahan ve emekliliğe ayrılan Merkez Valisi Halil Ulusoy için Tekirdağ’da veda yemeği düzenlendi.
Veda yemeğinde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır. Sayın Valimiz Halil Ulusoy ve kaymakamlarımız hoş seda bıraktılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz“ dedi.
Veda yemeğine Vali Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Başsavcı Soner Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, emekliliğe ayrılan Merkez Valisi Halil Ulusoy, Vali Yardımcıları Ahmet Narinoğlu, Ali Dursun, Murat Eren, Asalet Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve kaymakamlar katıldı.

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